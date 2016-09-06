陸自製航艦已裝艦島 外觀成形

在大連建造的大陸自製航艦001A已經完成艦島安放作業。(圖/大陸軍事網站)

編號為001A的大陸首艘自製航艦進度極快，在完成滑跳部分之後，最近又被拍攝到艦島的安裝作業。

正在大連建造的001A航艦進度神速，大陸軍事網站近日透露出一組照片顯示，模組化的艦島正在進行吊裝作業，並且已安放完畢，使得整艘航艦的已粗略成型，大陸媒體甚至認為，照這樣子的建造速度，可能在10月就可以離開乾塢。

由於大陸海軍採取「先求有，再求精」的立場，因此001A航艦是依照遼寧號航艦的操作經驗而設計的，同樣採用滑跳式甲板與傳統燃油動力，只是噸位較遼寧號稍大一些，並且根據遼寧號的操作經驗，因此重要設備會安排更合理，比如滑跳甲板的角度就修正為12度，可以有效節省起飛燃油的消耗。另外艦島所安裝的雷達與電子設備，也全部以中國大陸的自製產品為設計考量，不會像遼寧號那樣是半途改裝，有許多因陋就簡、遷就既有空間等問題。

原先外界推測001A可能會採用滑跳與彈射器混搭的方式，不過這種安排過於複雜，所以即使大陸的電磁彈射器設計成功，也不會立刻就安裝001A上。

(中時電子報)