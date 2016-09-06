強襲球擊中頭 天使投手顱骨骨折開刀

美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊昨天客場戰西雅圖水手隊，先發投手舒梅克被強襲球打中頭部，隨後送醫治療，雖只是小範圍顱骨骨折但流血不止，隨即動手術所幸並無大礙。

舒梅克（Matt Shoemaker）2局下面對水手打者席格（Kyle Seager），時速約105哩的強襲球往投手丘方向直飛，不偏不倚打中舒梅克的頭，他痛得跪在球場表情痛苦，球則反彈落在界外，不過計安打1支。

當時舒梅克退場後隨即送醫治療，初步的電腦斷層檢查發現是小範圍顱骨骨折與血腫，當晚又兩度的電腦斷層檢查，發現受傷的部位仍血流不止，於是坐著輪椅推進手術房。

因天使結束西雅圖的賽事後，另需轉戰奧克蘭對運動家隊，球隊指派專人陪同他，直到他返回到安納罕天使主場所在地。

舒梅克本季將不再出賽，不過他的手術成功，術後也能說話，因此球隊相信他2017年球季，仍可繼續登板。1050906

(中央社)