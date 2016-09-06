曾虛白獎台達獎 10/28揭曉

我要評比

第42屆曾虛白先生新聞獎暨2016年台達能源與氣候特別獎，總計有123件優質作品參賽。經過初審與複審，入圍作品名單出爐，得獎者將在10月28日頒獎典禮揭曉。

財團法人曾虛白先生新聞獎基金會為獎勵優秀新聞人才與學術著作，特設置「曾虛白先生新聞獎」。另為呼籲新聞界重視環保新聞，將「環保、節能、愛地球」精神體現於環境教育及保護之推廣，與台達電子文教基金會合作，增設「台達能源與氣候特別獎」。

入圍作品包括曾虛白先生新聞獎公共服務報導獎8件，台達能源與氣候特別獎新聞媒體組：報社及雜誌類3件、電視類6件、廣播類3件。

曾虛白先生新聞獎的新聞學術著作獎以及台達能源與氣候特別獎的公民記者組（含網路媒體）入圍名單從缺。

入圍名單如下：

●第42屆曾虛白新聞獎公共服務報導獎（8件）。

「照見社會安全漏洞」─楊惠芳、阮筱琪、沈育如、吳啟綜，國語日報。

「賦稅正義」─李淑慧、林安妮、徐碧華，經濟日報。

「永續生態護地球─搶救鷹之家」─王結玲、秦綾謙、莊其源、潘郁文，TVBS新聞台聯意製作股份有限公司。

「誰來伴老」─徐碧華、陳素玲、江睿智、蘇秀慧、陳怡慈，經濟日報。

「吃不起的未來」─李建興、王一芝、林珮萱、尹俞歡，遠見雜誌。

「0206南臺大地震」─魏晶妮、傅裕傑、鍾依洳、宋玲、徐郡秀、周宥騫，警察廣播電臺。

「亞洲森林浩劫 誰讓地球禿了頭？！」調查報導─方德琳、何欣潔、林佑恩，報導者文化基金會。

「為台灣奮鬥的人」─蕭富元、李映昕、林倖妃、周慧菁、余佩樺，天下雜誌。

●第42屆曾虛白先生新聞獎－新聞學術著作獎：從缺。

●台達能源與氣候特別獎新聞媒體組：報社及雜誌類（3件）。

「74萬桶核廢料 無處去 非核家園只能走一半」─彭杏珠，遠見雜誌。

「茶．人．土地─台灣高山茶」─潘美玲，經典雜誌。

「邁向綠色台灣」─劉永祥、謝錦芳、賴至巧、潘杏惠，中國時報。

●台達能源與氣候特別獎新聞媒體組：電視類（6件）。

「新聞深一度之〝無魚之島〞系列報導」─高秋萍、諸宇泓、紀宛宜、何懿原、謝璧蓮、賴興俊、黃俊仁，三立電視台。

「融化中的冰凍星球─聚焦北極」─舒夢蘭、陳一松、徐進輝，東森電視台。

「極端考驗 下一個烏來」─溫鈺萍、(二余)鴻恩、彭淑卿、倪世鋼、俞聖行、黃逸帆，中國電視公司。

「【大愛探索周報】溼地是誰家」─吳志怡、王以謙、林立一，大愛電視台。

「氣候變遷 曙光之端─『吉里巴斯』特別報導」─李宛儒、黃鈞豪，臺灣電視事業股份有限公司。

「氣候懸崖上的台灣」─張岱屏、陳佳利、張光宗、陳忠峰，公共電視。

●台達能源與氣候特別獎新聞媒體組：廣播類（3件）。

「南風吹」─劉文珍、黃麗如，國立教育廣播電臺彰化分臺。

「搶救地球‧青年行動」─黃凱昕，國立教育廣播電臺花蓮分臺。

「『風來了，電來了嗎？』─離岸風電系列報導」─陳林幸虹、楊文君、謝佳興，中央廣播電臺。

●台達能源與氣候特別獎公民記者組（含網路媒體）：（從缺）。1050906

(中央社)