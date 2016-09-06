申請勞保給付 自然人憑證好方便

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(中央社記者余曉涵台北6日電)民眾申辦勞保給付或津貼，現在只需透過自然人憑證即可申請，不需再親自至勞保局提出書面申請。

勞工保險局說，目前包含生育給付及老年給付、就保提早就業獎助津貼、勞工退休金、國保老年年金給付及生育給付等都提供給民眾線上申請，民眾只要有自然人憑證，就可以登入勞保局「e化服務系統」的「個人網路申報及查詢作業」申辦。

由於自然人憑證具有網路身分認證及資料傳輸安全的功能，所以網路申辦不必填寫申請書；此外，勞保局會自行比對戶政系統資料，確認申請人身分或子女出生登記資料，並於金融機構確認匯款帳號為申請人本人帳戶。

線上申辦成功後，系統即直接受理案件，並於次日開始審查，比書面申請流程提早2至5個工作天，過程中民眾也能透過網路查詢案件申辦進度。只要勞保局審核給付後，款項即可直接匯入申請人本人的金融機構帳戶。1050906

(中央社)