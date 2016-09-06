東協高峰會寮國登場 美菲雙邊會談取消

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美國總統歐巴馬今天取消與菲律賓總統杜特蒂原訂在東南亞國家協會（ASEAN）高峰會的雙邊會談。中國大陸領土野心日增預期也將在高峰會上引爆緊張。

美菲兩國元首原訂在寮國首都永珍舉行的高峰會上會面。東協每年召開高峰會以促進和諧，但卻經常聚焦區域爭端。

今天峰會一開始，就傳出美菲元首會談告吹。美菲是長期盟友，但杜特蒂6月30日就任總統後，就多次口出惡言，導致美菲關係每況愈下。

美菲關係降溫，適逢東南亞的關鍵時刻，大陸正尋求鞏固對爭議南海水域的掌控。

國際仲裁法庭7月裁決大陸對南海主權聲索缺乏法律基礎，被廣泛視為是菲律賓的全面勝利，但大陸誓言忽視這項判決。不過，杜特蒂亟欲與大陸修補關係，而非惹惱大陸強迫接受仲裁。

在菲律賓前總統艾奎諾3世（Benigno Aquino）主政時，菲國加強與美國軍事合作以制衡大陸威脅，但杜特蒂對這項策略卻抱持質疑態度。

歐巴馬幕僚之前曾表示，歐巴馬希望與杜特蒂在寮國討論南海問題。

儘管會面告吹，南海問題仍料將在為期3天的峰會上再次被提出討論。大陸總理李克強將出席這次峰會。

東協10個會員國將先行開會，之後再與美、陸、日和南韓領袖召開會議，澳洲、印度和紐西蘭領袖也將出席東亞峰會。1050906

(中央社)