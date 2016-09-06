馬英九桃園頒獎 肯定台灣愛心輸出
前總統馬英九今天為周大觀全球熱愛生命獎章得主頒獎，他說，台灣人認養兒童數量多達34萬人；另外，以人口比例來說，國人捐血量世界第一，台灣已從愛心輸入國變成愛心輸出國。
翻轉新生命－周大觀2016年全球熱愛生命獎章得主會師受獎直播記者會今天下午在武陵高中舉行，到現場受獎者，計有來自印度、德國、越南、中國大陸、台灣等10位2016年全球熱愛生命獎章得主。
包括桃園單親抗癌媽媽劉雅紛、無臂小畫家林育夙、第21號多障勇士盧璽文、陽光喜憨天使周以嘉、印度森林之子札達夫．佩揚、德國地球天使菲利斯．芬克拜納、越南孤兒之母黃小香、馬紹爾原民先驅艾森．克倫、鋼鐵腳天使莊雅菁及中國大陸救難院長萬蘇建（副院長代表）。
馬英九致詞指出，台灣人認養兒童數量多達34萬人，10萬在國內，24萬認養數則在國外，位居世界第三，但若人口比例來看，台灣是第一。
馬英九提到，捐血量更相當於全國人口8%，位居世界第一，這些年，台灣已經從愛心輸入國變成愛心輸出國。
馬英九同時表揚印度森林之子札達夫．佩揚(JadavPayeng)，37年種出550公頃森林時指出，他說，自己在擔任總統的期間，已為台灣復育2萬公頃的綠地，目前台灣植披率超過60%。1050906
(中央社)
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