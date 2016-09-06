韓流始祖安在旭開經紀公司 栽培新人
南韓演員安在旭離開原先所屬經紀公司EA&C，與經紀人一同成立演員經紀公司JABLE娛樂，決心致力挖掘並栽培新人。
南韓「體育朝鮮」引述JABLE娛樂今天表示，「公司將致力於挖掘擁有才能的新人，盡全力支持與幫助演員們在演藝活動方面發展，爭取成為一家能夠傾聽演員心聲的穩定堅實的公司。」
據報導，安在旭於1994年出道，闖蕩演藝圈22年。作為第1代韓流演員，他的作品包括「星星在我心」、「OH!必勝奉順英」、「再見先生」、「光與影」等電視劇，受到大眾的認可與喜愛。
安在旭在KBS 2TV電視劇「5個孩子」中，飾演積極開朗的單親爸爸「李尚泰」一角，獲得好評。1050906
(中央社)
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