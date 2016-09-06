喀布爾慈善機構遇襲 3歹徒遭擊斃

我要評比

阿富汗內政部表示，首都喀布爾1家慈善機構歷時10多個小時的攻擊事件今天落幕，3名歹徒全遭安全部隊擊斃。

根據法新社，內政部發言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）在推特（Twitter）上說「42人獲救，包括10名外籍人士」，並證實至少1人在攻擊中喪生，另有6人受傷。

這起攻擊於昨晚發生在名叫Pamlarena的慈善團體，Pamlarena在普什圖語（Pashto）中代表照護（CARE）。至今還沒有好戰團體出面宣稱犯案。

半島電視台（Al Jazeera）網站報導，目前不清楚Pamlarena辦公室是否就是攻擊目標，今天破曉時可聽到零星槍聲和爆炸聲。

塞迪奇表示，案發前數小時，剛發生塔利班（Taliban）連環炸彈爆炸案，造成至少24人喪生，91人受傷。（譯者：中央社盧映孜）1050906

(中央社)