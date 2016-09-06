苗栗傳鬥毆 男持槍遭奪反被打到失明
苗栗警分局今天指出，苗栗市一家KTV發生兩派人馬鬥毆事件，其中一名男子持槍尋仇，反遭另一派人馬奪槍並打到頭破血流、左眼失明，警方循線傳喚12人到案，依法移送法辦。
苗栗分局副分局長林炎巨表示，5日凌晨後龍鎮一派青年原本在苗栗市KTV唱歌，疑似酒後要離去時，在門口踹倒1輛機車，引發家住苗栗的車主不悅，雙方爆發口角，引發第一波衝突。
後龍派青年返回後，心有不甘又找來幫手並帶著改造手槍前往KTV尋仇，不料對方人手眾多，手中槍枝和角鐵反被奪走，被打得落荒而逃。
根據監視器影像顯示，持槍的23歲陳姓男子遭到圍毆倒地，一度逃回車內，隨即又被苗栗幫的人馬拉出車外圍剿，不但槍枝被奪走，車遭砸爛，連左眼都被打到失明。
警方接獲通報，啟動快打部隊到場處置，並調閱過濾監視器畫面，掌握兩方各有6人參與鬥毆，今天傳喚12人到案說明外，也查獲1把改造手槍、子彈3顆，全案依殺人未遂、重傷害、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。1050906
(中央社)
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