王拓生前心繫政局 最後遺言是小英加油

前民主進步黨秘書長王拓逝世，不少政壇人物在王拓紀念集中提到王拓生前始終心繫台灣政局和總統蔡英文的團隊，即使在病榻，仍寫下「小英加油！」成為王拓留下的僅有最後遺言。

王拓8月9日因心肌梗塞過世，享壽72歲，今天上午在第一殯儀館舉行公祭。除蔡總統外，總統府秘書長林碧炤、國家安全會議秘書長吳釗燮、立法院長蘇嘉全及行政院副院長林錫耀等政壇人士多人出席。

作家、教育家黃武雄在王拓紀念文集中以詩篇追悼老友，並在「後記」中提及，王拓在生前始終關心蔡英文團隊與政局，「7月23日，他才在這裡與我談論世局，憂心小英團隊無法打開這複雜的局面。」

前民進黨主席許信良也在文集中寫著，在王拓為生命拚搏的最後時刻，在全身插滿導管的加護病房，還放心不下民進黨執政表現，親手寫下「小英加油！」成為王拓留下的僅有的最後遺言。

交通部長賀陳旦則寫道，今年4月23日在一個記者會上遇到15年沒見面的王拓，當時王拓十分、十分懇切的拉著賀陳旦，勸賀陳旦一定要幫蔡政府，「那種老驥千里、壯志相託的豪情，真讓人感動！到今天，還記得他盯著我等我答覆的熱切眼神！」

蔡總統緬懷王拓時，總提及她2008年擔任民進黨主席時的「艱困時期」，感念王拓回來力挺；多位黨內人士也因此點對王拓感激不已。

高雄市長陳菊就在文集中寫著，2008年民進黨處在最低點、最落魄的時候，沒有人敢出來承擔黨務，蔡英文願意接任黨主席，大家充滿感動；而王拓也放棄寫小說的計畫，擔任秘書長，協助蔡英文度過最困難的時刻，「這就是我所熟悉的拓仔，總是在關鍵時刻挺身而出，為理想奮鬥，漂?（音撇）的戰士。」

而民進黨立委段宜康寫下民進黨在2008年敗選後淒風苦雨的情形，他寫著，2004年才入黨的蔡英文，在大家勸說之下，答應在淒風慘雨中接下民進黨的擔子；但蔡當時和民進黨彼此陌生，想找位派系色彩淡，輩份高、資歷夠的人出任秘書長，當時就是由他建議找王拓。

段宜康透露，他纏了王拓一陣王拓都沒答應，最後是拓嫂一句話：「人家現在需要你，我們就應該幫忙！」讓王拓咬牙接了職位。

段宜康寫道：「那一年間，黨內開會，中執委、地方黨部主委，動不動就拍桌怒罵，指著主席、秘書長惡言羞辱。」段宜康指出，以拓哥的脾氣、輩份，對一而再、再而三的人身攻擊，為了民進黨，居然吞了下來。「王拓扶持小英撐過了那一段黑暗；現在小英執政，王拓卻默默離開我們。」1050906

(中央社)