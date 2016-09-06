現代版魯賓遜漂流記 老兵深山大地為床

近日天氣不穩定，常發生大雨，在花蓮壽豐鄉白鮑溪畔生活的楊三多說，不怕，颱風來了躲在涵洞避風雨。他以藍天為帳、大地為床生活了數十年，甘之如飴。

村長張清飛擔心楊老三多，經常前往探視，並贈送物資，也力勸他接受安置、住進榮民之家。但楊三多都婉拒，他說，早已習慣自由自在、獨自一人生活，只求簡單溫飽即可。

今年84歲的楊三多，蓄著白鬍子，留了一頭長髮，在頭頂盤了個髻，不修邊幅模樣住在深山裡、白鮑溪上游，過著沒水、沒電的「極簡」生活，如同現代版魯賓遜漂流記。

楊三多的住所是用塑膠布和帆布搭成的帳篷，晚上用蠟燭或手電筒照明，天冷裹著毯子度過。楊三多說，以前有生火煮東西吃，但鍋碗瓢盆都被偷走後，現在每月會到山下採購乾糧和牛奶。

張清飛說，楊三多唯一的財產是一輛電動腳踏車，以前偶爾看他騎下山到壽豐村採辦物資，現在電動腳踏車大概沒電了，老先生只好走路了。

楊三多說，老家在大陸雲南省，跟著國民政府來台，大約民國50年退伍後和同鄉來到花蓮定居，大家種些農作物維生，不過常受天災影響，無法收成，日子過得辛苦。後來同鄉們有的結婚生子、另覓他處，有的回大陸老家定居，有的凋零離世，最後剩自己一人。

住在深山裡，楊三多靠著一台老舊收音機與外界聯繫，從廣播中知道國家社會大事。他說，以前治安好、環境清潔，還能在溪裡捕撈魚蝦吃；現在什麼都變了樣，溪水被汙染、自己僅有吃飯的碗盤都遭竊，「更可惡的是，有人來噴灑農藥、除草劑，害我生病好幾天」。1050906

(中央社)