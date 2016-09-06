嘉義市食安大使 爭取最萌吉祥物
2016全台吉祥物PK戰將於9月在高雄舉行，嘉義市食安大使「桃麻吉」今天由市長涂醒哲授旗出征，將爭取全台最萌吉祥物。
今天的授旗儀式上，裝扮成高雄市長陳菊的「嘉義花媽」吳婉甄，盛讚「桃麻吉」吉祥物十分「古錐」，相信必能打響嘉義市「食安首都」名號。
「嘉義花媽」吳婉甄說，她有3個可愛的女兒，是「3朵花的媽」，簡稱「花媽」。有10多年的志工經歷的她，為了模仿陳菊，曾做了不少功課，她希望「桃麻吉」出征成功，頒獎時能和「花媽」本尊見面。
涂醒哲表示，代表桃城食安精神的「桃麻吉」，有圓滾滾的身材、紅通通的臉蛋，相當討喜，「食品安全最重要，請投桃麻吉一票！」
涂醒哲說，近年食安風暴不斷，造成社會普遍不安，他上任後積極打造食安首都，要讓消費者食得安心，也歡迎民眾踴躍上網投票，一起為「桃麻吉」加油打氣。
市府表示，2016全台吉祥物PK戰，共有32隊參賽，競賽方式包含網路票選、現場投票及專業評審等。1050906
(中央社)
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