姜受延宣布釜山電影節逾300影片參展

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釜山國際電影節理事會執行長、南韓女星姜受延今天在釜山召開記者會，宣布第21屆釜山國際電影節（BIFF）將於10月6日開幕，屆時將有來自69個國家的301部影片參展。

南韓聯合新聞通訊社報導，總共有301部影片將從10月6日至15日，在釜山5個戲院的34個場館上映。

本屆釜山國際電影節的開幕影片是中國大陸朝鮮裔導演張律執演的韓語影片「春夢」（A Quiet Dream），閉幕影片是伊拉克導演胡笙、哈山（Hussein Hassan）執導的「黑風」（The Dark Wind）。

由包括美國導演班楊格（Ben Younger）執導的傳記拳擊電影「Bleed for This」在內，幾位大師級導演的最新作品將在頒獎典禮向國際影人亮相。

報導指出，釜山國際電影節的靈魂人物、大會主席金東虎強調，「我們將一掃兩年前釜山影展後援城市釜山市和影展主辦單位之間的不和諧，重新開啟一個嶄新的20年。」對於重振釜山國際影展昔日雄風，展現出堅決意志。1050906

(中央社)