民宅門前撿水果 2拾荒老婦吃官司

台南2名7旬拾荒老婦看到民宅前水溝蓋上有菠羅蜜，竟以為是沒人要的水果，逕行搬走，結果吃上官司。

台南市警局第一分局今天指出，東區越籍阮姓婦人在傳統市場以新台幣2400元買了3顆菠羅蜜，每顆都比藍球還大，重量不輕，但因未成熟，阮婦就把3顆菠羅蜜放在自家正門口水溝蓋上曬太陽，加速成熟。

未料，曬太陽沒多久，阮婦出門一看，菠羅蜜竟不翼而飛，立刻報警，警方調閱監視器一查，發現是2名7旬老婦偷走，隨後通知2人到案說明。

這2名老婦都以拾荒為業，平時在街坊撿拾資源回收物品變賣，她們說，在路邊看到菠羅蜜，因外觀良好，又誤以為是民眾丟棄不要的，才把水果搬回家，不是故意要偷的。警方訊後依法函送。1050906

(中央社)