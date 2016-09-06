10月底人力需求 估比7月增2萬4600人

(中央社記者余曉涵台北6日電)根據勞動部「105年第3次人力需求調查」統計，預估10月底全台的僱用人數將增加僱用3萬8700人，減少僱用1萬4100人，總計增加2萬4600人，尤其以製造業人數增加最多。

為了瞭解今年10月底的就業市場人力需求情況，勞動部在105年7月25日至8月12日針對員工規模30人以上的事業單位辦理「105年第3次人力需求調查」，總計回收有效樣本3027家。

根據調查結果，今年10月底將有19.46%的事業單位將較7月底增加人力僱用、4.87%將減少僱用。在僱用人數方面，105年10月底預計增加僱用3萬8700人、減少僱用1萬4100人，計淨增加2萬4600人。

其中如果以行業別來看，以製造業人數增加1萬6200人較為明顯，其次為醫療保健及社會工作服務業淨增2萬6000人、批發及零售業淨增2萬1000人；以職類別來看，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員淨增加1萬3400人最多。

勞動部說，由於全球景氣復甦緩慢，且逢暑假消費旅遊旺季結束，部分餐飲、休閒、娛樂業者減少季節性員工的進用，導致抵減部分人力需求；而半導體需求回溫、消費性電子新品上市前的備貨需求，以及部分零售業者持續擴充營業據點、10月下旬進入百貨週年慶消費高峰等因素，仍將帶動部分人力需求。

另外，在增加人力的事業單位中，有34.08%是因為「退離者補充」，其次是「需求市場擴大」占26.35%、「提升勞動條件」占22.66%。1050906

(中央社)