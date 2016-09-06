周元不進警察宣傳團 將以現役軍入伍
華誼兄弟娛樂公司人士透露，旗下演員周元主動取消了進入警察宣傳團的申請，將以現役軍的身份入伍服役。
南韓「體育朝鮮」今天報導，周元的入伍日期，據華誼兄弟娛樂公司方面表示，暫時還未公佈。
值得一提的是，與多數藝人選擇進入相當於藝工宣傳大隊般的警察宣傳團不同，周元主動取消了申請，這一舉動引起了大眾的關注與熱議。
報導稱，事實上，社會上對於以警察宣傳團入伍的藝人的看法並不友善，主要是因為進入警察宣傳團服役與2013年因不實服役等理由而被廢除的文藝兵制度並沒有太大的區別。
據報導，周元將與演員吳漣序主演古裝電視劇「我的野蠻女友」，計畫於明年上半年播出。1050906
(中央社)
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