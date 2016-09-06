心情不好 老翁割9部警用機車坐墊

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76歲黃姓老翁因心情不好，今年5月騎車經過北市萬華警分局桂林路派出所時，持美工刀連續劃破9部警用機車坐墊。台北地方法院今日依毀損公物罪，判黃有期徒刑3月、緩刑2年。

判決書指出，黃男今年5月22日凌晨4時多騎車經過桂林路派出所前，因心情不佳，停車持隨身攜帶的美工刀割破9部警用機車坐墊。派出所員警發現機車遭毀損，調閱監視畫面循線逮捕黃男。

黃男事後向警方致歉，並表明要賠償機車坐墊修繕費用，承審法官考量他沒有前科，應無再犯之虞，因此判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。1050906

(中央社)