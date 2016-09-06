久未進食體力不支倒地 警自掏腰包讓遊民果腹

警自掏腰包讓遊民果腹。（吳江泉翻攝）

61歲施姓遊民因為長久未進食，體力不支倒在高雄市苓雅區建國路與大順三路口，苓雅警分局凱旋路派出所巡佐孔連聰、警員蕭立誠據報前往關心，孔巡佐詢問他是否需要就醫或是至遊民收容所接受照顧，但他表示不願意也不需要，警方隨即自掏腰包至附近超商購買便當趕緊讓施民果腹，警方的溫暖又富有愛心的舉動讓施民非常感恩。

(中時)