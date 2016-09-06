假除草真盜伐！砍扁柏樹瘤 7人遭起訴

陳照明等人涉嫌以合法掩護非法，進入和平山區大肆盜伐珍貴林木。（馬瑞君翻攝）

52歲男子陳照明等人，去年借牌得標東勢林管區「刈草標案」、「森林資源調查標案」，涉嫌以合法掩護非法進入管制和平山區裡冷林道，大肆盜伐珍貴扁柏、樹瘤等林木；台中地檢署依違反森林法、政府採購法起訴陳男等7人，建請法院加重其刑，並科處贓物價額10倍以上、20倍以下罰金。

起訴書指出，陳照明、陳正雄等多人企圖以承攬林管處工程，藉以合法進入林區盜伐，以支付1成得標金及補貼營業稅等為條件，由陳照明向喜樂工程行負責人劉金明借牌投標，去年4月先後以以160萬和95萬元取得林務局公開招標的刈草標案、森林資源調查標案。

去年6月陳照明等得標後，又安插陳嘉榮、繆博信、吳秉雄等，每天佯裝成除草工人，深入林區尋找珍貴林木，先行以鏈鋸切割後，就藏放在現場，找到買主之後再上山來運送下山；去年10月25日晚與買主約好在名間殯葬管理所旁交易，檢警早一步獲得線索，埋伏逮捕，現場查扣2顆扁柏樹瘤，事後又取出7塊扁柏角材。

陳照明等人除了盜竊森林主產物，還利用取得刈草標案、調查標案，可自由進入林管區的機會，趁機盜取森林主產物牟利，檢方依違反政府採購法、森林法起訴陳照明等7人及喜樂工程行。

(中時)