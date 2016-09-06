假除草真盜伐！砍扁柏樹瘤 7人遭起訴
52歲男子陳照明等人，去年借牌得標東勢林管區「刈草標案」、「森林資源調查標案」，涉嫌以合法掩護非法進入管制和平山區裡冷林道，大肆盜伐珍貴扁柏、樹瘤等林木；台中地檢署依違反森林法、政府採購法起訴陳男等7人，建請法院加重其刑，並科處贓物價額10倍以上、20倍以下罰金。
起訴書指出，陳照明、陳正雄等多人企圖以承攬林管處工程，藉以合法進入林區盜伐，以支付1成得標金及補貼營業稅等為條件，由陳照明向喜樂工程行負責人劉金明借牌投標，去年4月先後以以160萬和95萬元取得林務局公開招標的刈草標案、森林資源調查標案。
去年6月陳照明等得標後，又安插陳嘉榮、繆博信、吳秉雄等，每天佯裝成除草工人，深入林區尋找珍貴林木，先行以鏈鋸切割後，就藏放在現場，找到買主之後再上山來運送下山；去年10月25日晚與買主約好在名間殯葬管理所旁交易，檢警早一步獲得線索，埋伏逮捕，現場查扣2顆扁柏樹瘤，事後又取出7塊扁柏角材。
陳照明等人除了盜竊森林主產物，還利用取得刈草標案、調查標案，可自由進入林管區的機會，趁機盜取森林主產物牟利，檢方依違反政府採購法、森林法起訴陳照明等7人及喜樂工程行。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。