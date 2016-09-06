MLB》球僮飛撲落空 牛棚投手竟爆怒
大聯盟場邊球僮為了搶救界外球，個個身手了得，有時甚至比場上球員更吸睛，不過偶爾還是有失手的時候，更慘的是惹球員不爽，6日奧克蘭運動家對決洛杉磯天使，只見一顆界外球飛向左外野牛棚區，球僮飛撲卻沒接到球，讓運動家投手史密斯(Chris Smith)氣到怒瞪球僮。
事件發生在6局上，當時輪到5棒馬提(Jefry Marte)打擊，他抓住運動家左投德懷勒(Ross Detwiler)的變化球，一棒把球送向左外野界外區，此時眼看球就要打中牛棚投手群，旁邊的男球僮奮不顧身的飛身攔球，但還是晚了一步，球打到休息區護欄反彈，沒想到竟直擊旁邊的史密斯。
隨後他先抱頭顯露疼痛的感覺，接著就將毛巾重甩在地，一臉凶惡的瞪著沒接到球的球僮，球僮則未發一語，過程全被場邊攝影拍下，形成有趣畫面。而本場比賽一路落後的運動家，雖一度追到僅剩1分差，但9局上又被天使攻進2分，最後以7比10落敗。
(中時電子報)
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