雙腳公益送愛 創世號召為植物人而跑

創世基金會今天號召大眾，參加11月「親愛的，我挺你！」公益路跑，報名收入將做為植物人安養服務所需。(創世基金會)

創世基金會今天表示，開辦清寒植物人安養服務邁入30周年，今年創世基金會第三度再度邀請大眾，參加「親愛的，我挺你！」公益路跑，預定11月19日將前進到平溪起跑，報名收入將幫助植物人安養及到宅服務，號召民眾共同用雙腳送愛，一起挺植物人，為他們而跑。

創世基金會台北院院長李月雲表示，安養一位植物人每月經費需約4到6萬元，創世提供植物人安養及到宅服務，30年來減輕6000多個清寒植物人家庭的負擔，希望邀請民眾一起參加『平溪天燈RUN！親愛的，我挺你！為植物人而跑』，並將報名截止日延長至9月30日。

平溪菁桐商圈發展協會長李溫泉也說，台灣的馬拉松已經很成熟盛行了，平溪沿途風景宜人，氣候也適合跑者，這邊也有不輸九份、花蓮的絕美風景，希望大家能夠一起為健康、也為弱勢而跑。

(中時)