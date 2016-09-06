侯佩岑、陳美鳳代言誇大！如何選對保健食品？

雖然邀請藝人代言可快速打響知名度，可帶來成功的銷量，但是換個角度看，藝人代言的保健食品真的吃了就有效嗎？圖片來源：健康365

9月1日食藥署公布違規食品廣告審查結果，發現不少知名藝人如：陳美鳳、侯佩岑代言的保健食品，皆被認定為廣告內容誇大不實，甚至有宣稱療效之嫌，包括有「葉黃素」、「葡萄糖胺」、「燕窩」、「鈣強化錠」等等多款高知名度保健食品或營養品，都將被開罰。其實藝人代言保健食品、減肥產品，從以往的歷史來看有許多爭議，雖然邀請藝人代言可快速打響知名度，可帶來成功的銷量，但是換個角度看，藝人代言的保健食品真的吃了就有效嗎？

從陶晶瑩代言的「綠膳纖膠囊」、李明依代言的「船井SUPER BURNER系列」、黃韻玲代言的「健康新胺-水溶性殼醣胺」、謝震武代言的「天地合補高單位葡萄糖胺飲」、李立群代言的「天良生技-健字號好顧醇」，到最近陳美鳳代言的「國安葉黃素口含錠」、甜姐兒侯佩岑代言的「挺立鈣強化錠」，都被發現廣告不實、誤導消費者而開罰，是否藝人的光環真的可以幫產品加分，就算誇大也可以呢？

根據我的分析很多知名廠商在廣告行銷手法上，都會優先選擇名人代言，因為有專業形象和專業經歷，如果廣告誇大不實很容易讓消費者受騙。隨著中秋節來到，不少民眾除了選購月餅送人外，也會選購保健食品為伴手禮，該如何為健康把關？

這時建議選購時秉持「不聽、不信、不買、不吃、不推薦」等五不原則，同時把握「用藥問藥師」的原則，有關選購保健食品、用藥問題可前往藥局，由專業藥師為您建議合適的產品，避免和藥物產生交互作用。再加上現在全台有百家藥局加入智慧醫療聯盟，引進智慧互動影音觸控設備「allcare健康資訊讚」，嚴選品質保證的商品，再經由藥師把關，結合跨螢裝置手機平板等等，可幫助民眾避免花大錢卻又賠上健康。

(中時電子報)