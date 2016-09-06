台中歌劇院天花板漏水 建設局：已修復空調排水器

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台中國家歌劇院日前傳出天花板漏水情形，經建設局派員檢修，發現是空調排水器堵塞所致，已換新空調排水器，並清除所有水漬痕跡。（陳世宗翻攝）

台中國家歌劇院日前傳出天花板漏水情形，引起各界為之嘩然，抨擊「金玉其外、敗絮其中」！建設局6日指出，經派員檢修後，確認與大雨無關，而是空調排水器堵塞所致，更換新空調排水器後，滴水情形已消失；同時天花板已換新，並清除所有水漬痕跡。

建設局指出，台中國家歌劇院5日傳出5樓展示廳上方天花板漏水，現場工作人員拿出水桶接水，外界誤解為大雨滲漏水；經廠商檢修後，確認是空調排水器堵塞導致排水不良，更換新的空調排水器後，已排除滴水情形，並更換5樓展示廳上方天花板，以確保水漬痕跡完全清除。

建設局表示，由於工作人員未按時保養，造成濾網過髒堵塞排水；市府將請國家表演藝術中心管理部門確實依照教育訓練手冊保養。

台中國家歌劇院2期、3期工程今年陸續完工，在點交捐贈國家表演藝術中心之前，台中市政府委由2期3期廠商，舉辦多場次教育訓練課程，訓練手冊中也明文提醒濾網2週需清潔1次；使用單位未按時保養，造成排水不及滴水，市府將請國家表演藝術中心維管人員，加強維修教育訓練，避免再次發生滴水問題。

(中時)