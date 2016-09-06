洛城艦隊週：決定台灣前途的愛荷華號

愛荷華號戰艦除了雄偉的外表之外，還有豐富的歷史。(許劍虹/攝影)

為了紀念9月2日到9月5日的勞動節，洛杉磯市政府與美國海軍還有海岸防衛隊（Coast Guard）合作，在位於聖佩德羅（San Pedro）的洛杉磯港（Port of Los Angeles）舉行「艦隊週」（Fleet Week）活動，吸引大批民眾前往參觀。

此次活動，美國海軍派出了美利堅級兩棲突擊艦美利堅號（USS America LHA-6）、伯克級驅逐艦梅爾號（USS Wayne E. Meyer DDG-108）與復仇者級掃雷艦冠軍號（USS Champion MCM-4）參與。再加上由美國海岸防衛隊的切割者號（CGC Cutter Active WMEC-618）巡邏艦，總計有四艘艦艇參加2016年的洛杉磯「艦隊週」。

開羅會議前夕，被改成羅斯福總統書房的艦長室，由於羅斯福行動不便，因此走道明顯較寬闊。(許劍虹/攝影)

不過除現役軍艦外，曾經參加過第二次世界大戰、韓戰，並且在1957年退役後又於1982年被重新啟用，直到1989年才完全由美國海軍中除役的愛荷華號戰艦（USS Iowa BB-61）也是此次「艦隊週」活動的主角之一。這艘被視為美國精神象徵的戰艦，從2012年開始以浮動博物館的形式，被長期陳列於聖佩德羅的第87號泊位上，供民眾購票參觀。

決定台灣前途的「超級戰艦」

值得一提的是，於1942年下水的愛荷華號戰艦對台灣戰後地位的確立扮演了重要的角色。人們可能會納悶，直到1944年才結束大西洋的任務，被調到太平洋參加對日作戰的愛荷華號，對台灣的前途能帶來什麼重要的影響？不過，愛荷華號也正是因為在大西洋服務時，被選中擔任羅斯福總統前往中東參加開羅會議與德黑蘭會議的關係而與台灣產生了緣分。

陪同羅斯福總統一起搭乘愛荷華號前往開羅的，還包括國務卿赫爾（Cordell Hull）、白宮參謀長李海（William D. Leahy）、陸軍參謀長馬歇爾（George C. Marshall）、海軍作戰長金恩（Ernest King）與陸軍航空軍司令阿諾德（Henry H. Arnold）等重量級官員與將領。假使當時愛荷華號不慎遭到德軍擊沉，整個美國軍政體系都將陷入癱瘓。

而羅斯福到開羅與蔣中正委員長會面的行程，也並非人們想像的那麼一帆風順的。1943年11月14日，在羅斯福總統的親自要求下，往中東方向航行的愛荷華號與其他擔任護航任務的軍艦舉行了聯合反潛與防空演習。結果其中一艘負責護航任務的驅逐艦波特號（USS William D. Porter DD-579），疑似因為系統故障而向愛荷華號發生了一枚魚雷。

愛荷華號隨即以大動作閃避魚雷，驚動了包括羅斯福總統在內的艦上所有高級官員與將領。最後，波特號的魚雷擊中了愛荷華號的艦尾，但是卻沒有傷到這艘「超級戰艦」的半根寒毛。據說當魚雷衝向愛荷華號的時候，羅斯福總統還要求秘勤局人員將坐在輪椅上的他推到船舷上，以親眼觀賞這場長達四分鐘的「戰局」。

「闖禍」的波特號驅逐艦，此艦不慎向搭載有羅斯福總統的愛荷華戰艦發射了魚雷。(許劍虹/攝影)

出於懷疑波特號艦長遭到納粹收買行刺總統，愛荷華號隨即將主砲對準了這艘小小驅逐艦。等誤會結束後，波特號上所有船員不分階級大小通通遭到撤職查辦，成為美國海軍史上第一批「白色恐怖」的受害人。由此可見，羅斯福總統的行事作風與跟他同一個時代的蔣中正並不存在根本上的差異。美國也是在這樣的一個威權型強人的帶領下，才打贏了第二次世界大戰。

也因為羅斯福總統在愛荷華戰艦護送下，平安抵達並出席了開羅會議，蔣中正得以在他的支持下，實現讓台灣與澎湖在戰後回歸中華民國的提案。由此可見在台灣近代史上，愛荷華曾經默默扮演著相當吃重的角色。當年專門為羅斯福總統改良的艦長室、臥室與盥洗室，今天也還在愛荷華號戰艦上向世人展出。不過展出內容，到目前為止似乎比較著重於強調德黑蘭會議。

造訪過台灣的美國海軍老兵

看過2012年電影《超級戰艦》（Battleship）的人，應該都知道許多參加過第二次世界大戰、韓戰、越戰或者波灣戰爭的美國老兵，會志願到除役後被改裝為博物館的艦艇上擔任解說人員，愛荷華號當然也不例外。值得注意的是，不少在愛荷華號上擔任解說員的老兵，曾經在二戰與冷戰期間以中華民國盟軍的身分來到過台灣。

其中，高齡91歲，二戰期間曾在芬朱號護航驅逐艦（USS Finch DE-328）上擔任砲手的林史考特（Jack Linscott），就曾在1945年8月29日到9月9日這段時間造訪過基隆。他們特別趕在國民政府以前抵達台灣的目的，是為了解放被關押在金瓜石戰俘營內的1,500名來自美國、英國、加拿大、紐西蘭與澳洲的盟軍戰俘。

二戰老兵林史考特，曾以解救戰俘的身份來到台灣。右邊為衣袖上CHINA的特寫。(許劍虹/攝影)

這些戰俘在被關押期間飽受日本憲兵隊，還有負責看守他們的台籍日本兵折磨。據說首批被送到該戰俘營的523名英軍戰俘中，只有89人活著等到第二次世界大戰結束。因此對於曾跟著芬朱號從大西洋一路打到太平洋的林史考特而言，那是他參加過最有意義的一次任務。相較於過去那些以殺戮為主要目的的戰鬥，解放金瓜石戰俘營的任務完全是從人道角度出發。

林史考特表示，台灣的任務結束後，芬朱號還在第7艦隊的要求下短時間進駐過香港與上海，以協助英軍與國軍的接收工作。因此在林史考特穿著的黑色水手服袖子上，還可看到Hong Kong與China的字樣，特別吸引參觀愛荷華號的華人注意。其中一對來自大陸的父子，在得知林史考特曾協助中國接收台灣的歷史後還特別停下腳步與老英雄握手致意。

越戰老兵強森，曾經在1970年代因休假造訪過高雄，經歷過台灣曾做為西太平洋防禦陣線的那段歷史。(許劍虹/攝影)

除林史考特外，還有一位叫強森（Jerry Johnson）的解說員來過台灣。強森表示，他在越戰期間來台灣休假過七到八次。其中他印象最深刻的，是1976年在韋德爾號驅逐艦（USS Waddell DDG-24）上服役期間造訪高雄港。那一次他待了一個星期，對高雄舒適宜人的天氣，還有寶島盛產的蔬菜水果有著相當美好的印象，不停的誇讚台灣是個旅遊天堂。

(中時電子報)