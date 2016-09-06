歐巴馬撥9000萬美元 清除寮國未爆彈
美國總統歐巴馬承諾向寮國提供9000萬美元，在與寮國政府合作的3年聯合計畫中，清除數以千萬計的美國未爆彈。
法新社報導，歐巴馬今天抵達永珍參加東南亞國協相關會議，成為首位訪問寮國的在位美國總統。儘管下起雨來，大批機場員工仍風雨無阻地熱烈歡迎歐巴馬，在官員示意下才安靜下來。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國40年前在越戰期間進行秘密轟炸行動，這筆資金將用在調查寮國約8000萬枚未爆的集束炸彈。
這項舉動受到寮國總統波內勇（Bounnhang Vorachit）歡迎，認為在美國毀滅性的投彈行動後，此舉是在強化雙邊信任。寮國每年仍有約50人踩到未爆地雷殘廢或死亡。
寮國將在五角大廈協助下尋找炸彈，美國國防部將提供投彈紀錄。
1964年到1973年，美國戰機在寮國村莊與鄉下投下200多萬噸炸彈，試圖切斷越軍供應小道。
根據美國非政府組織戰爭遺產（Legacies of War），直到今日，僅清除不到1%的炸彈。
美國國會2010年命令政府至少撥出500萬美元清除未爆彈藥後，美國提供給清除未爆彈與協助受害者的資金逐年增加。
美國國會今年撥出1950萬美元，但這是首度有美國總統公開承認美國有責任付出更多行動。
歐巴馬本週向寮國民眾演說時，預計將承認未爆彈藥對寮國發展、農業與觀光業造成的有害影響。（譯者：中央社張曉雯）1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。