歐巴馬撥9000萬美元 清除寮國未爆彈

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美國總統歐巴馬承諾向寮國提供9000萬美元，在與寮國政府合作的3年聯合計畫中，清除數以千萬計的美國未爆彈。

法新社報導，歐巴馬今天抵達永珍參加東南亞國協相關會議，成為首位訪問寮國的在位美國總統。儘管下起雨來，大批機場員工仍風雨無阻地熱烈歡迎歐巴馬，在官員示意下才安靜下來。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國40年前在越戰期間進行秘密轟炸行動，這筆資金將用在調查寮國約8000萬枚未爆的集束炸彈。

這項舉動受到寮國總統波內勇（Bounnhang Vorachit）歡迎，認為在美國毀滅性的投彈行動後，此舉是在強化雙邊信任。寮國每年仍有約50人踩到未爆地雷殘廢或死亡。

寮國將在五角大廈協助下尋找炸彈，美國國防部將提供投彈紀錄。

1964年到1973年，美國戰機在寮國村莊與鄉下投下200多萬噸炸彈，試圖切斷越軍供應小道。

根據美國非政府組織戰爭遺產（Legacies of War），直到今日，僅清除不到1%的炸彈。

美國國會2010年命令政府至少撥出500萬美元清除未爆彈藥後，美國提供給清除未爆彈與協助受害者的資金逐年增加。

美國國會今年撥出1950萬美元，但這是首度有美國總統公開承認美國有責任付出更多行動。

歐巴馬本週向寮國民眾演說時，預計將承認未爆彈藥對寮國發展、農業與觀光業造成的有害影響。（譯者：中央社張曉雯）1050906

(中央社)