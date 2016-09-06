10米綠帶太嚴格 水五金業者反映心聲
彰化縣議會今天開臨時會，有縣議員質疑中央規劃鹿港頂番婆水五金業者，獨資獨幢工廠需設10公尺隔離綠帶，認為要求太嚴格，縣長魏明谷則回應，會向中央反映。
彰化縣長魏明谷回應指出，針對水五金專區，中央劃設32個區塊，其中有7個區塊位於頂番婆，至於業者認為綠帶太嚴格的意見，縣府會向中央反映。
彰化縣議會第18屆第10、11、12次臨時會今天起展開，主要審議彰化縣104年度總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告、縣府提案及臨時動議案，不過有縣議員在臨時會上針對鹿港頂番婆水五金專區等提出質疑。
國民黨籍縣議員(二余)淑媚說，總統蔡英文曾親自到鹿港頂番婆了解水五金產業，對於水五金工廠興建在農地上成為違章建築，要求經濟部等部會研擬對策，而有業者向她反映，中央針對水五金專區劃設區塊，其中有7個位於頂番婆附近。
(二余)淑媚指出，業者接到訊息，工廠就地合法的條件是要在民國101年前存在且曾經申請合法化，特區土地面積至少2公頃，獨資獨幢工廠要有10公尺的隔離綠帶，小型違章工廠隔離綠帶1.5公尺，且業者需按土地公告現值繳納現值50%的回饋金，業者願意繳納回饋金，不過對於10公尺隔離綠帶的規定認為太過嚴格。
針對議員反映業者的心聲，彰化縣長魏明谷說，縣員反映綠帶10公尺不合理的部分，縣府會為業者向中央反映，縣府的目標是就地合法，但也要符合公平正義的原則，要有回饋機制，不然對合法的業者也不公平。1050906
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。