瑜珈也可快閃 運動保持身心平衡
上班族久坐辦公室，是否容易感到頸部疲勞？瑜珈老師Jaely表示，練習瑜珈姿勢可加強身體各部位血液循環，器官得到輕柔的按摩，伸展的動作也可幫助身體柔韌度。
瑜珈老師Jaelyn表示，大家對瑜珈的印象，普遍認為是緩慢而需要倒立高難度的動作。其實，瑜珈不但對身體有幫助，同時也幫助心智和心靈的成長。
她表示，練習瑜珈姿勢，可以加強身體各個部位的血液循環，器官得到輕柔的按摩，伸展的動作，也可以幫助身體柔韌度，強化核心肌群更有力。
由於現代人生活壓力龐大，為分享瑜珈運動的益處，Jaelyn日前帶領瑜珈工作室的學員，及有興趣瑜珈運動者，在國父紀念館舉辦快閃瑜珈活動。
她說，短短5分鐘，在戶外結合瑜珈伸展，感覺自己的身體都輕盈起來。現場吸引許多群眾圍觀，並開始跟隨節奏伸展肢體，充滿活力與歡笑聲。
Jaelyn老師說，快閃瑜珈包含舞蹈與音樂，以結合瑜珈的伸展動作，讓大家短時間伸展肢體，享受音樂與舞蹈，最適合沒時間運動的上班族，或是家庭主婦達到運動目的。
她表示，瑜珈的呼吸練習，讓自然與身心結合，可有效紓壓，保持愉悅心情，上班族也不妨可以試著練習，讓自己身心達到平衡。1050906
(中央社)
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