銅安里自來水竣工 中市府編路面修復費減輕申裝戶負擔
台中市自來水普及率高達95.42%，為持續提升普及率，台中市政府積極爭取自來水改善工程經費。其中，大甲區銅安里自來水工程已於日前完工，同時也由市府編列路面修復費2千萬元，讓已提出申請的居民減輕分擔路面修復費的經濟負擔。
經發局長呂曜志表示，為替大甲區銅安里居民施作自來水工程，立法院副院長蔡其昌向行政院爭取3千萬元工程費，台中市政府則同步編列路面修復費2千萬元。工程已於日前完工，已提出申請的居民因無須負擔路面修復費，申裝費用相對一般申裝戶降低許多。
呂曜志說，偏遠地區裝設自來水工程有一定難度，除了要宣導申裝自來水衛生、安全等優點，也要協調取得加壓蓄水設施土地、路面修復、中央舖設主幹管等經費；市府團隊善用中央補助經費，克服困難，在無自來水的地區不斷增設，希望讓更多民眾享有安全水源，至今自來水普及率已達95.42%。
經發局強調，最近一年多來，市府已陸續爭取霧峰區桐林里、外埔區三崁里、大安區西安里、中庄里、東安里及大甲區江南里、德化里的自來水中央工程經費達3億以上；同時配合編列2億元以上路面修復費，促使中央經費都順利核定，這些工程案預計近兩年內可陸續完工。
(中時)
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