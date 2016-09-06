關懷弱勢 中和玄濟會號召獻愛
仁友愛心家園長期關心智能障礙、自閉症、多重障礙的孩子，剛成立1年的中和玄濟會號召鄉親，除了捐贈物資外，更用行動關懷孩子們的生活起居，愛心擴及中華啟能基金會附設春暉啟能中心、中和弱勢家庭等。中和玄濟會指出，凝聚各界資源，讓社會更溫暖。
中和玄濟會成立1年來，以關懷社會為出發點，號召鄉親、信徒凝聚愛心，透過實際行動為社會付出，關懷弱勢族群。中和玄濟會指出，藉由關懷行動，期盼能達到拋磚引玉的效果，讓社會更加祥和。
中和玄濟會除了關懷在地廟美里的弱勢家庭，更將愛心擴及仁友愛心家園及中華啟能基金會附設春暉啟能中心等單位，愛心足跡遍及全台各地。
(中時)
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