懶惰嗑藥不工作 紐總理上電台怒斥國民
紐西蘭總理基伊（John Key）日前接受電台專訪時指出，紐西蘭每年因為20萬人無工作，被迫向外招募外籍勞工來填補工業和農業的人力缺口，他認為，因有不少國民是懶惰且長期嗑藥的狀態，才造成現在國家面臨的困境。
據英國衛報（The Guardian）報導，紐西蘭總理基伊於日前接受紐西蘭電台（Radio New Zealand）專訪時，點出目前的移民政策有極大的問題，他們被迫從南太平洋的島嶼鄰居中招募工人來填補勞力缺乏的工、農業。今年國內有20萬名失業或無業人口，但卻發出6萬9千張外籍工人簽證，讓他非常不能理解與認同。
基伊總理在專訪中表示，「每回詢問雇主，他們總會告訴你，有些員工無法通過藥檢、有些覺得健康有問題、有些則是不想工作，這根本是缺乏工作意願和嗑藥的表現。」紐西蘭的園藝業和釀酒業每年都必須從南太平洋群島（South Pacific islands）招募9,000名短期契約工，已經眾多自願來紐的年輕打工度假背包客，他認為此現象並不正常。
面對總理的意見，資方與勞方形成截然不同的看法。許多資方認為，他們非常認同基伊的論點，對現在紐西蘭國內的勞工感到灰心，反倒是那些海外的短期工更有工作意願、也更加努力；但前綠黨議員貝瑞佛（Sue Bradford）則以「羞恥」形容基伊的發言，她認為總理根本用放任態度是挑撥勞工之間的矛盾導致對立，在野的工黨黨魁利特爾（Andrew Little）更批評基伊，應該主動協助青年就業和培養人才，而不是偏頗地認為紐西蘭人都是懶惰嗑藥不願工作的。
(中時電子報)
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