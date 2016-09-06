巨石強森深聊勞動與尊嚴 女兒以「大便」做回應

巨石強森趁著美國勞動節，跟女兒聊勞動與尊嚴，寶貝以在爹地身上大便做回應。(取材自instagram)

今年44歲的好萊塢肌肉男星巨石強森(Dwayne Johnson)，去年11月和女友蘿倫哈珊迎接第一個「愛的結晶」，老爸對女兒潔思敏超寵愛，沒事就在instagram上曬娃，今天他po文歡慶美國勞動節，搭配的竟是一張親子照，原來他趁著個日子跟小嬰兒聊聊勤勞工作的意義，卻得到意外的回應。

巨石強森今天貼出一張將8個月女兒扛肩上的父女照，表示適逢自己最愛的勞動節，應當慶祝美國藍領勞工揮灑血汗工作為國家所做出的貢獻，同時，秉持勞動節精神，他跟最愛的女兒來了一段美妙的哲學對談，聊工作的價值並依此贏得尊重。

巨石強森告訴女兒：「當你長大後，妳出去闖事業，透過辛勤工作與揮汗來征服宇宙，務必確認自己帶著格調、尊嚴與尊重在努力」，沒想到一番雄心與熱情，換來的是女兒在他身上大了一個便，同時潔思敏還玩著她最愛的「把爹地的大頭上當鼓打」的遊戲，讓巨石強森忍不住自我調侃：「這真是一段很好的對話，100分」。

(中時電子報)