21歲G奶嫩模走不出流產傷痛 爆帶假嬰兒上街洩母愛
靠參加真人秀走紅的21歲嫩模寇特妮史達頓（Courtney Stodden），因過去以16歲低齡嫁給大自己34歲的男星道格休奇森（Doug Hutchison）成為話題人物，在今年5月才開心宣布懷孕的她，未料不到2個月卻因摔倒導致流產，有傳她因此身心靈嚴重受創，靠買假嬰兒撫平創傷，近日還被目擊抱著假嬰兒上街購物，讓粉絲看了非常心疼。
寇特妮史達頓在婚後將C奶隆成G奶，信心大增的她作風變得極為大膽，更不吝惜裸露好身材給粉絲看，雖然她與道格休奇森婚姻備受爭議，但夫妻倆至今仍是恩愛如昔，在5月興奮宣布有喜，怎知7月卻因摔倒痛失頭胎，雖然寇特妮史達頓看似與平常無異，但其實她仍陷在傷痛走不出來，近日她在IG上傳一支影片，畫面是她拆收著寄到的包裹，只是內容物卻不是他人認為的日常用品，而是一個仿真的假嬰兒。
寇特妮史達頓透露自己因為流產情緒不穩，雖然她明白這在外人眼中看來有點怪，但這是治療師提出的想法，建議她能靠與假嬰兒相處稍微撫平傷痛，在影片中的她非常興奮，不停直呼：「我的寶寶！我的寶寶！她好漂亮」讓粉絲相當不捨，但也祝福她早日走出，而日前也有媒體直擊她帶著假嬰兒上街購物，全程她都對假嬰兒悉心呵護，渾身散發濃濃母愛，看來對成為母親已做好萬全準備。
(中時電子報)
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