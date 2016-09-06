十軍團指揮官周皓瑜 秋節慰問莊倍源家屬
陸軍第十軍團指揮官周皓瑜中將，7日在秋節前夕特地前往南投故空軍飛行員莊倍源上校的家中，向遺屬表達慰問之意，並轉達各級長官對國軍袍澤遺眷的關心和感念。
周指揮官表示，莊上校原為雷虎小組的優秀教官，民國103年10月21日駕駛AT-3教練機實施飛行訓練時發生意外。
莊培源上校最為感人的是，他為避免造成人民生命財產損失，不顧塔臺2次呼叫「跳傘」，硬將飛機帶離機場南面才跳，導致高度不足逃生不及，錯失跳傘逃生時機，英勇壯烈殉職，飛機墜毀在高雄市梓官國小附近農田，但未造成任何民眾傷亡，保全附近民眾生命財產，該種捨生取義精神，被譽為軍人武德最佳典範。
國防部的微電影「我沒事謝謝你」，即以莊上校捨己救人的故事為題材，透過電影拍攝方式，告訴民眾，讓國人平安無事，是國軍努力的大事。
(中時)
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