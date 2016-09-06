太多太少都不好！羊水對胎兒的影響

羊水深度通常採超音波測量，若AFI測量值介於5-25cm均為正常羊水量，過多或過少都會對胎兒產生傷害。圖片來源：健康365

羊水是保護胎兒不受外界震盪影響的重要保護層，除了能夠緩衝撞擊、避免胎兒直接受到衝撞傷害，也提供了胎兒活動的空間。羊水是母體內如此重要的存在，過少的羊水自然會對胎兒產生傷害，但是過多的羊水，也並非一件好事。

羊水位於子宮內的羊膜腔中，一般在懷孕10週後開始出現，主要由胎兒的皮膚、胎盤與臍帶表面所分泌的液體組成，胎兒16週時，羊水容量約為360cc，之後由於胎兒會開始吞下這些液體，並開始產生排泄行為，尿液隨之排出到羊膜腔中，再經由吸收和胎兒吞食回到消化道，構成所謂的「羊水循環」，因此羊水的量從16週開始會大幅度增加，到了36週時會將近800-1000cc，胎兒也因此獲得足夠的空間供成長。羊水除了能夠保護胎兒與提供胎兒生長活動的空間，還具有預防感染、幫助分娩與檢查胎兒健康狀況的功能，因此無論過多或過少，都會對胎兒產生不良的影響：若胎兒為雙（多）胞胎、畸形或消化道阻塞、孕婦妊娠糖尿病等，就有可能會產生羊水過多的狀況，導致子宮變大、伸張、早產或羊膜破裂等情況；若孕婦有破水現象，或胎兒腎功能不全、胎盤不正常等，就可能造成羊水過少，導致子宮縮小、胎兒生長空間受限而造成畸形（波特後遺症）。

羊水深度通常採超音波測量，若AFI測量值介於5-25cm均為正常羊水量，過多的羊水可採羊水引流的方式將羊水引出，羊水過少則可採取羊水灌注的方式將電解質等張溶液灌入羊膜腔。建議孕婦在懷孕期間，除了關心胎兒的狀況，也要記得關心自己的身體狀況，畢竟健康的母體，才能帶給胎兒健康的發育。

(中時電子報)