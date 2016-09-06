萌童警局初體驗 小小波麗士嗨翻天
嘉煌幼兒園今（6）日上午到新北市中和一警分局參訪，警分局精心規劃相關導覽及體驗活動，首先由秘書室小隊長賴炳宏就學童安全、婦幼安全、反詐騙宣導影片等作解說。
讓小朋友知道如何保護自己或透過113、110系統的求助方式，期間並配合有獎徵答，玲瑯滿目的小禮物，讓親子們躍躍欲試，無形中也增添了常識及自我防衛的意識。
活動過程中，最吸引小朋友目光的莫過於警察裝備的體驗，由警員陳志欽逐一介紹裝備的性能，小朋友都是第一次看到警用手槍、長槍、手銬及指揮棒，穿上帥氣的防彈背心，帶上防彈頭盔，拿著防彈盾牌，高興聲響不絕於耳，童言童語，瞬時迴盪在活動空間，一解平時的嚴肅及學習壓力，感受歡愉的氛圍。
然而令人印象深刻的還有留置室詭異氛圍的體驗，讓小朋友尖叫聲此起彼落；另外騎乘帥氣的BMW1200cc警用大型重機車，即便老師也瘋狂爭相排隊拍照留念。
吳老師表示，很高興能參與這寓教於樂的活動，由於小朋友對於「警察」充滿好奇，因此帶領孩子一起認識警察的工作內容、環境、配備等，感受警察辛苦面，培養學童同理心及感恩的價值觀，賦予小朋友正向的教育意義。
(中時)
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