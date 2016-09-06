小學設失智據點 潘孟安視察

屏東市前進長照樂智社區服務據點是全台唯一、且最早在國小校區內設置的失智型服務據點，運作2年多，屏東縣長潘孟安今天前往視察成果，樂見在地安老能夠落實。

屏東縣政府為提升失智照顧品質並減輕失智症服務對象家屬的照顧負擔，分別於屏北、屏中、屏南及恆春半島設置4處樂智社區服務據點。前進長照樂智社區服務據點由民眾醫院設置，在前進國小裡設置失智型服務據點，提供失智者健康促進活動並加入學校學童一起學習，在全國26個樂智據點中，為全台唯一且最早在國小校區內設置的據點。

成立後，前進國小校長許裕呈與據點個管師羅梓凌，共同商討如何加入老幼共學課程，推廣孝順、尊老敬老生命教育。今年度起融入音樂照顧，引導失智學員及學校學童互動，並加入懷舊、藝術創作、體適能、閩南語母語和美勞美術等多元化共學課程。此外，也在學校辦理戶外種植園藝活動，失智長輩們教導小朋友認識植物，代間學習的畫面讓人動容，據點也結合社區在地資源，認同失智據點在校區內。

潘孟安視察後表示，老人服務是未來發展銀髮照顧服務產業的轉機，透過社區照顧力量，以在地人照顧在地人的精神，讓長輩除了能就近在社區獲得健康促進運動與簡易復健外，也提供老人家一個可以交朋友、學新知的快樂環境，給與長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，實現在地安老的終極目標。

屏東縣截至今年8月止，全縣人口數為83萬7700人，其中65歲以上老人12萬5039人，佔全縣人口14.93%，根據世界衛生組織的定義，屏東地區已邁入「高齡社會」。1050906

(中央社)