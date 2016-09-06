防食安出包 8類食品大廠將設食安專員
食藥署今天表示，未來罐頭、食用油、麵條等8類、約240家食品大廠，都須設有食安專員，確保產品符合食安法規範，預計將於民國107年陸續實施，違者最重可罰300萬元。
衛福部食藥署今天預告「應置專門職業或技術證照人員之食品業者類別、規模與應置比率及其他相關規定」草案，明訂8類食品業者，凡有工廠登記且資本額大於1億者，必須以廠址為單位設置一名專門職業人員。
食藥署食品組副組長許朝凱受訪時說，現行食安管制系統中，僅要求肉類、水產、乳品、餐盒及國際觀光旅館內的餐飲業者等5類業者，必須設置通過國家專技考試的專業人員，確保每個環節都符合食安法規範。
許朝凱指出，未來將擴增8類、約240家食品大廠，罐頭食品製造業自107年1月起實施，食用油與蛋製品製造業108年起實施，麵條及粉條、醬油、食用醋、調味醬及非酒精飲料製造業則於109年起實施。
許朝凱說，該草案今起將進行30天評論期，規定正式上路後，違者將可開罰新台幣3萬至300萬元，情節重大者恐面臨歇業、廢止公司工廠登記等處分。1050906
(中央社)
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