基層抗議過勞 台鐵：10日開輪班會議

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上百名台鐵基層員工今天下午齊聚交通部前抗議，要求補足人力、落實2輪1例假和回歸勞基法，發放加班費，台鐵說10日將召開輪班改善會議。

中秋疏運迫在眉睫，台鐵產業工會理事長王傑今天率領上百名台鐵運務員到交通部門口陳情抗議，同時亮出台北市勞動局核發的證書，強調產業工會已經合法成立，盼交通部、台鐵局拿出誠意和產業公會協商。

王傑表示，台鐵基層員工長期面臨人力不足、日夜顛倒、休息不足的問題，不只是員工過勞值勤，更影響旅客的安危，如果台鐵持續不願敞開溝通大門，運務人員不排除在中秋連假正常休假。

他說明，民國60年至今，台鐵人力減少42%，員工負責的工作量不減反增，而目前台鐵員工工時制度為「日夜休」，第1天日班從上午7時30分至晚上7時30分，第2天夜班從晚間7時30分到隔天上午7時30分，每一班都超過12小時。

他說，依照台鐵目前的3班制，雖然第3天被訂為休息日但是休息時間是從凌晨零時到隔天上午7時30分，換言之台灣員工從來沒得到24小時完整休假。

台鐵產業工會今天在交通部前提出3大訴求，包括補足人力、落實2輪1例假，每2次輪班給予1例假，讓員工有充分休息，最後則是回歸勞基法，發放加班費，並要求台鐵在1周內善意回應。

對此，台鐵表示，行政院已分別於去年和今年核增379名額，106年起持續核增人員，也將針對基層員工所提出的訴求，逐條研擬相關方案。

台鐵運務處處長張錦松表示，10日將組成輪班改善小組，邀集台北、台中、高雄、宜蘭和花蓮運務段員工一起討論協商，也不排除邀請台鐵產業工會幹部一起加入，也盼能夠中秋連假能夠維持正常疏運。1050906

(中央社)