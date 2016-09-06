秋節前夕　新北市正、副議長慰勞境內駐軍

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新北市議會議長蔣根煌（右四）昨天率團赴新北市境內各駐軍單位勞軍。（新北市議會提供）

中秋節將屆，新北市議會議長蔣根煌、副議長陳文治昨天（5日）與市議員蔡錦賢、張瑞山、邱烽堯、陳錦錠等人赴新北市境內各駐軍單位勞軍，感謝國軍弟兄長年來犧牲假期保護國家與人民生命財產安全。

蔣根煌表示，今年中秋節有4天連續假期，當民眾開心放假時，國軍弟兄仍必須堅守崗位、保家衛國，情操令人感佩；蔣根煌也提醒國軍弟兄在季節交替時節注意身體健康、為國珍重，另致贈中秋節加菜金，預祝國軍弟兄佳節愉快。

勞軍團昨天先後赴國防部飛彈指揮部、憲兵訓練中心、陸軍關渡地區指揮部、海巡署海洋巡防總局、憲兵指揮部新北市憲兵隊、北部地區後備指揮部及新北市後備指揮部等單位慰勞。

國防部飛彈指揮部政戰主任黃海晏表示，感謝新北市議長蔣根煌、副議長陳文治及議員們對國軍弟兄的照顧，每年中秋節前夕都不忘前來關心，未來將更積極從事各項操演，善盡保衛國家使命，不負議會與人民的期望。

(中時)