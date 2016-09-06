南投縣農產運銷公司，香草豬、中秋伴手禮上市

我要評比

南投縣副縣長陳正昇（右），和農產運銷公司總經理盧成霖，行銷優質肉品。（廖志晃攝）

「香草豬」系列產品，在南投縣農產運銷公司上架販售。（廖志晃攝）

中秋節即將來臨，南投縣農產運銷公司，結合金農興生物科技公司，推出「香草豬」系列產品，以及中秋節伴手禮，6日上架；副縣長陳正昇表示，由縣府輔導、符合農產品產銷履歷驗證的優質肉品，可以讓消費大眾吃得更安心、健康。

陳正昇表示，金農興生技公司將香草加入飼料養殖豬隻，推出無抗生素、健康養生、風味獨特又安全的香草豬，值得肯定。

金農興生技公司總經理廖家模表示，香草豬採用鼠尾草、迷迭香、羅勒等香草及特殊中草藥配方飼養，不使用生長激素、類固醇、無抗生素與抗菌劑殘留，含豐富抗氧化物質、健康的不飽和脂肪酸，具有肉質香Q甜、無腥味等特色。

金農興公司在名間鄉東湖村，設立12公頃的香草藥園，並向農產運銷公司租用肉品分切場，推出香草豬產品。

晶傳國產肉品公司總經理李維勝，也到農產運銷公司擺起烤肉架，行銷國產羊肉，歡迎消費者選購。

南投農產運銷公司總經理盧成霖指出，除了香草豬產品上架，中秋節前還推出精美創意禮盒，包括暢銷口味肉乾禮盒、膠原蛋白沐浴乳、天然膽汁洗髮乳等，其中「中秋烤肉組」內容包含頂級肉品、埔里茭白筍、杏鮑菇等食材，還有新產品「寶寶肉鬆」，9月15日前到南投豬樂園文化園區選購，可享8折起優惠。

(中時)