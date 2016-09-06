防衰老、消化不良！帶阿公阿嬤運動的5方法
想要避免提早老化的發生？如果平常有規律在進行身體活動的老年人，長期參與有氧運動和肌肉訓練活動，可以增進個人健康。美國疾病預防與管制中心建議老年人的身體運動量為每星期至少5天，每次至少30分鐘中等強度的有氧運動，或每星期3天，每次至少20分鐘高強度的有氧運動。
適度的運動能幫助加老人腸胃消化、促進血液循環健康、增加身體新陳代謝、調節神經系統、增進身體適能、預防疾病的發生、並促使老人能應付自我的日常生活照顧及心理上不自覺的衰老外，進而能達到快樂人生。
所謂體適能是指包括心肺適能、肌力、肌耐力、柔軟性與身體組成（體脂肪）等五大要素（1）提昇心肺適能與減少身體組成（體脂肪）以透過有氧運動最理想。（2）增強肌力、肌耐力運動以重量訓練最有效。（3）增進關節柔軟性以從事靜態伸展操最理想。老年人從事有氧運動時，依據三個步驟熱身運動→主要運動→緩和運動外，可以使運動「動得有樂趣」、「動得有效果」、「動得更健康」：
1. 選擇運動項目應以低強度開始：步行、慢跑、游泳、騎腳踏車、太極拳及水中有氧運動。
2. 有氧運動過程應先做熱身運動，如此可以避免運動傷害產生。
3. 把握「三三三」原則：每星期至少運動3次，每次至少30分鐘，每次運動心跳數達 100次，這樣可以達到最佳的運動效果。
4. 以「三心」：具有運動能力的「信心」、開始規劃運動的「決心」、要有持續運動的「恆心」來培養運動習慣。
5. 最重要是運動前應先做健康檢查，詢問醫生意見，運動時能尋求運動夥伴互相照應，避免發生意外。
讓老年人擁有健康的身體，使其生活得更有尊嚴、更快樂，運動將扮演重要功能角色，因為運動與銀髮族的生命、生活、健康、幸福及快樂息息相關，所以健康不能只有消極「維護」，更要積極「促進」。
(中時電子報)
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