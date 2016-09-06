送愛到十方 國民黨與青年共同關懷慢飛天使
在台中市青年同心會的發起下，國民黨台中市黨部主委蔡錦隆及總會長林巧蕙於今日親訪十方啟能中心，除逐一向學童致贈寶可夢玩具及點心外，也在魏振豐執行長的帶領下參觀了餐點工作坊，蔡錦隆也在參訪後表示會協助宣傳十方餐點工作坊手工製作的月餅禮盒，讓院裡的學童能在各界的支持下歡度中秋佳節。
今天上午九時，台中市青年同心會先帶著十幾位十方啟能中心的院童，於東山路一段上的「新技髮型」進行慈善義剪，並在梳洗完成後陪同小朋友回到院區。
隨後，在同心會總會長林巧蕙的陪同下，由台中市黨部主委蔡錦隆逐一向院童發送寶可夢玩具和點心，並在魏振豐執行長的帶領下參觀了十方餐點工作坊。
在參觀過程中，蔡與林兩人也挽起袖子，和院童一起將手工製作的月餅一一地裝箱；最後蔡錦隆也承諾會將十方餐點工作坊的手工月餅行銷出去，讓黨員能在選購秋節禮盒之餘，也能順便響應公益，讓每一位院童都能在各界的支持下，度過一個愉快的中秋佳節。
(中時)
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