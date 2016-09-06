張芸京新輯飄女人味 鄧紫棋飛台力挺

歌手張芸京今天舉行新專輯「失敗的高歌」發片記者會，她以長髮、長裙的造型現身，一甩過往短髮中性樣貌；好友鄧紫棋今早也特地從香港飛來站台，逼哭事前不知情的張芸京。

睽違4年，張芸京以琥珀色長髮的嶄新造型重新出發，推出新專輯「失敗的高歌」。這4年間，張芸京歷經找不到唱片公司、百萬積蓄花到只剩新台幣3000元，最終在好友藍又時的幫助下，拿出女兒出國唸書的300萬元基金，投入專輯製作，讓歌迷能再度聽見張芸京的歌聲。

今天發片記者會上，好友兼老闆的藍又時帶著女兒「小花」到現場支持，還當場拿出「賣身契」請張芸京簽署，笑說要她發片後努力把錢賺回來。

圈內好友吳克群、鄭中基、范范、小煜、威廉、魏如萱等好友，都錄製VCR獻上祝福。香港好友鄧紫棋也透過網路視訊、隔空連線聊天，但才聊了一會，鄧紫棋就說，「我等一下還有一點事，你可以接受我邊走邊和妳聊嗎？」

話才剛說完，舞台上的投影幕突然被掀開，鄧紫棋驚喜現身記者會，讓張芸京忍不住大叫，「你怎麼在這裡！」並立刻落淚、衝上前抱住她。今天適逢張芸京的生日，鄧紫棋也特別帶了蛋糕，並帶頭獻唱生日快樂歌，氣氛十分溫馨。

經紀公司表示，鄧紫棋今早10時飛到台灣，下午3時隨即搭機返港，專程來現身力挺好友，事前更保密到家，全場只有藍又時知情，就連主持人阿娟及工作人員都嚇了一跳，就是為了要給她大驚喜。

鄧紫棋笑說，「因為之前生日，芸京和朋友一起弄了驚喜給我，所以這次就覺得要回報給她。」她提到，之前張芸京就有請她來記者會，但她不確定有沒有空，就先答應視訊連線，當時還有暗示張芸京「我會給妳個大驚喜」，沒想到今天就現身力挺，十分有義氣。1050906

(中央社)