雲林宜梧滯洪池 打造海角新樂園
雲林縣宜梧農場去年完成滯洪池與環池自行車道，成為重要生態園區，立委蘇治芬今天邀請雲嘉南國家風景區等單位現勘，將發展當地成為名符其實的海角新樂園。
雲林縣口湖鄉宜梧農場約340公頃，其中100公頃歷經2年規劃開發，已於去年完工，成為結合滯洪池與環池自行車道的生態園區，也是生物多樣性發展與各類鳥類重要棲息地。
民進黨籍立委蘇治芬今天邀請雲嘉南濱海國家風景區管理處新上任的處長徐振能、雲林縣政府水利處等單位人員現地會勘，希望藉由整合雲嘉海岸線資源，對濕地生態觀光再造，發展口湖鄉的觀光產業，成為海角新樂園。
徐振能表示，未來將與雲林縣政府合作，除了自然美景、鳥類生態觀光，利用水域特色進行水域活動，並結合在地產業發展，串連管轄的水晶教堂、高跟鞋教堂等熱門景點吸引遊客，讓宜梧滯洪池成為口湖觀光特色。
雲林縣政府指出，宜梧滯洪池配合區域防洪外，目前也設有廁所、烤肉區、涼亭等簡易設施，吸引遊客觀賞夕陽及賞鳥。
蘇治芬表示，宜梧滯洪池有南池和北池，其中北池環湖一圈約3.7公里，為相當好休憩基地；當地不只是治水功能，也可以利用現有景觀作為環境教育場域，讓滯洪池成為口湖自然生態地標。1050906
(中央社)
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