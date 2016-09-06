港灣論壇 高市與雪蘭莪州簽MOU

「2016全球港灣城市論壇」6日，高市府首日就由副市長許立明（右2）與馬來西亞雪蘭莪州拿督鄧章欽（左2）簽署數位內容育成中心及清真認證合作備忘錄MOU。（高市府提供）中央社記者王淑芬傳真 105年9月6日

「2016全球港灣城市論壇」今天登場，高雄市府首日就與馬來西亞雪蘭莪州簽署數位內容育成中心及清真認證合作備忘錄MOU，將推動雙邊經貿合作，盼成為對接東南亞國家最佳門戶。

馬來西亞雪蘭莪州代表出席論壇的是拿督鄧章欽，他此行的另一個任務是與高市府簽署合作備忘錄，簽署儀式由高雄市副市長許立明和鄧章欽代表。

許立明表示，高雄舉辦港灣論壇，除了擴展城市外交，更要加強與東南亞城市的鏈結；未來高雄市要推動產業轉型，朝高值化、知識化發展。

市府經發局營運的「DAKUO高雄市數位內容創意中心」與「雪蘭莪數位創意中心（SDCC）」合作結盟，將可協助更多新創公司克服創業過程或拓展商機等服務，進而促成雙邊業者合作機會及設立子公司。

另外，高雄市也相中全球穆斯林人口約占世界總人口的1/4，市場商機龐大，而雪蘭莪州已推出清真產業的一套國際標準，盼與雪州國際清真認證中心合作，有助於高雄更多優良產品進軍東南亞清真市場。1050906

(中央社)