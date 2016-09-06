嘉義宏仁女中 國中部首招3男生

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創校50年的嘉義市私立宏仁女中，今年打破創校半世紀來的傳統，國中部首度招收3名男學生，開學1星期多以來，師生已逐漸習慣校園裡有男學生。

民國55年成立的天主教宏仁女中，目前有國中部8班，高中部10班，今年首度招收的國中部3名男學生，3人都具有音樂背景，並參加管樂社團。

校方表示，學校只限國中部招收有音樂專長的男生入學，並經校務會議及董事會通過，但校名不會因男生加入而更改。

為了迎接這3名男學生，校方依照歐洲學院學生制服設計風格，為3人量身訂製白襯衫、黑短褲、長統襪、黑皮鞋，開學1星期多以來，學校師生已逐漸習慣有「男學生」的存在。

校方表示，這3名男學生在班上分別擔任幹部，對於進入女校就讀，3人剛開始有點不習慣，但經過1個多星期的磨合，已經逐漸習慣了。1050906

(中央社)