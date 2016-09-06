漂白水洗廁所嗆傷 6旬婦葉克膜救回一命

郭姓婦人使用漂白水刷洗浴室，卻導致吸入性嗆傷，幸經葉克膜治療，才救回一命。（林欣儀攝）

林新醫院急重症醫學部主任林明輝指出，郭姓婦人X光片顯示雙側肺部嚴重浸潤。（林欣儀攝）

台中市66歲郭姓婦人因愛乾淨，日前嘗試用漂白水清洗浴室，卻因她沒做好防護措施，且未經稀釋就直接倒出漂白水使用，還在密閉的浴室內刷洗持續1小時，引發嚴重吸入性嗆傷，幸經林新醫院以葉克膜救回一命。

郭姓婦人說，原本都是使用其他種類清潔劑刷洗浴室，日前聽人說漂白水效果好，才嘗試購買使用，6月28日早上，直接將開封的漂白水倒了近半瓶在水桶內，當時感覺嗆了一下，接著持續咳嗽不止，但仍堅持將浴室刷洗乾淨。

料想不到，郭婦之後仍持續咳嗽不止，且出現急喘情況，到診所就醫、吃藥也沒用，趕忙到急診求助。林新醫院急重症醫學部主任林明輝表示，X光片顯示郭婦雙側嚴重肺浸潤與肺積水，膝蓋也有腐蝕傷口，經治療2天，又併發發燒、急喘情況，即便給予純氧吸入，血氧濃度仍只有88％，決定裝設葉克膜。

林明輝說，郭婦經葉克膜治療7天後，病情終於獲得改善，轉入呼吸照護病房繼續治療，於8月18日出院，目前恢復良好。一般來說，因漂白水屬於強鹼性化學物質，若使用不當，最嚴重可能導致呼吸衰竭。

林明輝並親自戴上護目鏡、口罩與手套，示範正確使用漂白水的方式，他說，漂白水對黏膜、皮膚及呼吸道具刺激性，除要做好防護工作，使用時須依照比例稀釋，並先注入大量清水、再倒入漂白水，尤其留意環境通風，若不慎碰觸到皮膚，須以大量清水沖洗並立即就醫。

(中時)