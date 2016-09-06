彰化新民國小3D壁畫 讓孩子天馬行空
「牠在偷看我們耶！」田中鎮新民國小的3D壁畫，栩栩如生的變色龍、貓頭鷹與小狗不僅是藝術創作，更是孩子天馬行空的習題，校長鄧仕文鼓勵學生發揮看圖說故事的想像力閱讀與寫作，也讓校園更活潑。
鄧仕文說，新民國小的立體壁畫，是知名彩繪畫家沈保杉利用暑假10個工作天完成的藝術作品，立體感十足，而且很精緻，其中以鋼鐵材質呈現的變色龍，象徵教育體制框架以及未來科技感，期待孩子在現今的教育體制下，可以培育出具備適應社會以及可以發揮的能力。
哇，像變型金鋼！對著校門的2隻變色龍，有著粗獷的線條以及鮮艷的顏色，看起很威猛，卻也很溫文。學生說，遠看像是「機器變色龍」或「外星人」；躲在破木板後面、露出大眼睛的小狗與貓頭鷹，小朋友則說「牠們是好奇想偷看啦！」
鄧仕文說，以動物為主題的壁畫，除了希望孩子關心野生動物棲地遭破壞、以及寵物遭棄養的問題，學校更希望透過畫作引導小朋友發揮「看圖說故事」的創意，將想像寫成屬於自己的小書籍。
(中時)
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