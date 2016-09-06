北市公辦都更案 台大紹興南街案搶頭香
台北市長柯文哲上任後首次公辦都更投標案今天開跑，這也是台北市都市更新推動中心首度擔任實施者，「台大紹興南街案」得標投資人可取得8700坪商業空間50年經營權。
都市發展局表示，「台大紹興南街基地再生計畫公辦都更案」即日起正式上網公告招商徵求投資人，首創地方政府與大學合作都更模式，北市府與台灣大學去年5月1日簽署合作意向書。
北市府依都市更新條例第9條規定，同意由市府100%捐助成立財團法人台北市都市更新推動中心擔任本案都更實施者，都市計畫細部計畫變也在去年5月5日經台北市都市計畫委員會審議通過。
都發局說，本案位在紹興南街、仁愛路一段、仁愛路一段所圍部分街廓，位處精華地段，交通便捷，總面積約1.4公頃，台大管有土地占92.3%。
若招標順利，北市府會與大學合作打造「智慧健康生活園區」，並結合都市更新設定地上權及權利變換開發，區內規劃台大醫學院教學研究大樓及公共住宅。
都發局說，投資人可取得商業空間8700坪50年經營權，並在權利變換區域分配更新後房地，結合台大醫療資源發展相關產業。
都發局表示，招商案已正式公告上網招商，11月4日下午5時30分截止申請收件，同月7日上午10時進行資格審查，具投資意願廠商可洽台北市都市更新推動中心購買招商文件。
為讓投資人充分瞭解申請須知、投資契約及地上權契約規範重點，都發局也預定10月上旬舉辦招商說明會，時間與地點將另行公告。1050906
(中央社)
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