張志軍：不了解田弘茂 拭目以待

中國大陸國台辦主任張志軍6日說，他對內定海基會董事長田弘茂並不了解，而新董事長是堅持雙方確認的政治基礎，還是有新的表述，「我們拭目以待」。中央社記者邱國強北京攝 105年9月6日

針對田弘茂將接海基會董事長及媒體專訪內容，中國大陸國台辦主任張志軍今天說，他對田弘茂並不了解。而新董事長是堅持雙方確定的政治基礎，還是有新表述，「我們拭目以待」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍是在出席兩岸題材電影「愛的蟹逅」首映會前接受媒體訪問時，作上述表示。

面對媒體問到，即將接任海峽交流基金會董事長的田弘茂昨天接受媒體訪問的內容，張志軍表示，「我不知道，我對他（田弘茂）這個人我不了解」。

張志軍說，他重視的是海基會負責人，在兩岸商談的政治基礎上是什麼表態？是不是還是堅持過去長期以來「雙方確定的政治基礎，還是有什麼新的表述，我們拭目以待」。

田弘茂昨天接受台北之音電台節目主持人周玉寇專訪，隨後接受媒體訪問。

他表示，盼望兩岸能消除不必要的誤解，讓兩岸和平關係不至於半途而廢，而能繼續走下去。他還說，希望儘快恢復兩岸兩會事務性協商。

田弘茂說，盼望中共總書記習近平及其幕僚能在中共第18屆中央委員會第6次全體會議（六中全會）前後「看得遠、想得廣」，以善意態度與台灣交流，並理解總統蔡英文對大陸的確是有善意。

媒體詢問田弘茂未來是以「九二會談」還是「九二共識」與中國大陸對話，他說：「蔡英文總統沒有和他談到這個事。」

他說，台灣是個意見多元的社會，希望對岸不要將台灣一家媒體的意見當作是全部的意見。1050906

(中央社)